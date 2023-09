Si è spento Donato Barbuzzi. L’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne è morto nelle scorse ore come fa sapere la famiglia dalla pagina Facebook dello stesso Donato: “Vorremmo comunicare a tutti gli amici che purtroppo il nostro caro papà Donato Barbuzzi è volato in cielo e per questo motivo chiuderemo il suo profilo Facebook. Grazie a tutti”. Barbuzzi aveva fatto parte del programma di Maria De Filippi fino al 2014, quando uscì dal programma perché aveva conosciuto una signora al di fuori del contesto televisivo.