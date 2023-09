“Secondo Salvini gli sbarchi a Lampedusa sono un atto di guerra? Pensate a chi è in mano il vice-premierato italiano: a uno che dice una cazzata del genere. Altro che Neanderthal. Ma dite a Salvini di tenere la bocca chiusa. Sicuramente la grande percentuale delle persone che arrivano sui barconi è più intelligente di Salvini e un migrante è molto meglio di un leghista che, poverino, secondo me è una testa di cazzo”. Sono le parole del fotografo Oliviero Toscani che, contattato da Giuseppe Cruciani e David Parenzo nella trasmissione La Zanzara (Radio24), stronca senza pietà il governo Meloni, partendo dall’emergenza sbarchi a Lampedusa.

“Ma quale invasione di migranti – osserva Toscani – Gli immigrati invece sono una manna dal cielo. Dovremmo andare noi a prelevarli dall’Africa con le navi di lusso della Costa Crociere e far sì che il nostro paese abbia nuova linfa. L’unica fortuna dell’Italia sono gli immigrati, come è successo in America. Perché Milano è la città più intelligente di tutta Italia? Perché sono arrivati quelli che voi chiamate ‘terroni”, che hanno fatto la fortuna di questa città”.

E aggiunge: “Non abbiamo né petrolio, né materie prime, quindi l’immigrazione è necessaria, anzi dovremmo valorizzarla e incentivarla. Io vi posso garantire che tra qualche anno ci saranno immigrati che ormai saranno diventati medici, avvocati se non addirittura premier. Guarderanno quello che stiamo facendo oggi e ci faranno il processo di Norimberga – continua – Stiamo trattando i migranti da dementi, non capiamo il loro valore. Anche quelli che fecero le leggi razziali dicevano che non volevano mettere in galera gli ebrei, eppure è andata diversamente. Questo governo è razzista? Altroché, è tremendo, subdolo, falso“.

Poi boccia duramente le parole pronunciate dalla presidente del Consiglio al Budapest Demographic Summit (“Serve una grande battaglia per difendere le famiglie, significa difendere l’identità, difendere Dio e tutte le cose che hanno costruito la nostra civiltà”): “Dio, patria, famiglia e proprietà sono la rovina dell’umanità. Guardate cosa succede quando lasciate un’eredità ai figli: si ammazzano per una bicicletta. Ma poi – rincara – cosa vuol dire combattere per difendere la famiglia e Dio? Niente. Poverina lei. mi fa pena con quelle labbrette lì pitturate. Mamma mia, ‘sto bocciolotto. Ha le mani come quelle nei disegni di Altan. Ha nominato la sorella capo del partito? Ma è logico. Quando sei debole e sei circondata da persone che non rispetti e di cui non ti fidi, fai quelle robe lì”.