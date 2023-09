“Questo è un esodo” di migranti “pianificato dalla criminalità organizzata. È un atto di guerra. Penso che sia qualcosa di voluto e organizzato anche per mettere in difficoltà un governo scomodo. Sono convinto che ci sia una pianificazione e una regia dietro a questo esodo, perché 6mila arrivi in 24 ore non è un caso. Non possiamo assistere ad altre scene come quelle delle ultime ore. Quando ti arrivano non tre ma 120 barchini, devi risolvere il problema a monte”. Lo ha detto il vicepresidente leghista e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in conferenza stampa nella sede della stampa estera a Roma. Alle parole del leader del Carroccio sono seguite le reazioni dei partiti d’opposizione. “Per Meloni e il suo governo sono stati prima colpa dell’opinione pubblica, poi dei mercenari Wagner, poi dei complotti internazionali” ha scritto la deputata del M5s, Chiara Appendino, in un post su Facebook. “A spanne – ha aggiunto – i prossimi saranno portati direttamente dagli alieni. Caro Salvini, c’è una spiegazione più semplice: si chiama incapacità di governare“. Lo scrive su Facebook la deputata del M5s, Chiara Appendino. “Siamo alla farsa” dice invece Nicola Fratoianni di Sinistra italiana. “Una farsa peraltro di cattivo gusto di fronte alle immagini scandalose che arrivano da Lampedusa, mentre è in atto in Europa una vera guerra insensata e sanguinosa e se pensiamo che l’unica guerra in corso nel nostro Paese è quella contro i lavoratori che perdono quotidianamente la vita sul posto di lavoro. Servirebbe un governo pronto ed efficace, evidentemente abbiamo invece un governo di teatranti“. “Non ho attribuito, come invece ha fatto il centrodestra quando era all’opposizione, la responsabilità degli sbarchi al governo – ha scritto su Twitter il leader di Azione, Carlo Calenda – Ma sentire un vicepremier usare la parola ‘atto di guerrà così, senza pensare, come fosse un passante al bar, è inaccettabile. Salvini ci sta coprendo di ridicolo. Meloni intervenga”.