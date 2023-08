I Fratelli d’Italia si affidano alla sorella, nel senso di Arianna Meloni. Sarà proprio la sorella del presidente del Consiglio Giorgia Meloni la nuova responsabile della segreteria politica del partito di maggioranza relativa. Come noto Arianna Meloni è una delle principali consigliere della premier ed è altrettanto noto che il marito è Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura. Il ruolo di Arianna Meloni è abbinato a quello di responsabile del Dipartimento “Adesioni”, in pratica dei tesseramenti. Sul sito, nota l’agenzia LaPresse, viene specificato che “prossimamente verranno istituiti nuovi dipartimenti aggiuntivi e verranno strutturati i dipartimenti sopra elencati con viceresponsabili e dirigenti”. “Di fatto si tratta di una ufficializzazione di un ruolo che Arianna stava già svolgendo da tempo a via della Scrofa – spiega a LaPresse Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione del partito -. In FdI non era mai stato ufficializzato, è il ruolo che in An ricopriva Donato Lamorte“. Riguardo poi al dipartimento adesioni, Donzelli sottolinea: “Il ruolo nuovo di Arianna è il tesseramento, un ruolo importante e pesante”.

Arianna Meloni ha 48 anni. Dal 2000 lavora in Regione, in particolare in assistenza ai gruppi consiliari. Si definisce “precaria”. In una replica a un pezzo di Repubblica aveva spiegato di aver cominciato a lavorare a 17 anni come babysitter, commessa, barman, promoter nei supermercati, segretaria, magazziniera e di aver usato i guadagni di questi lavoretti per studiare. Finora non aveva mai ricoperto incarichi politici.