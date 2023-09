“Abbiamo voluto portare un pensiero, un omaggio, alle vittime della strage di Brandizzo e una vicinanza ai loro familiari e a tutta la comunità colpita da questa tragedia. L’abbiamo fatto insieme a una delegazione del Partito democratico. Credo che la politica e le istituzioni debbano fare molto di più, e con urgenza, per questa strage quotidiana”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, dopo aver deposto un mazzo di fiori fuori dalla stazione ferroviaria di Brandizzo, nel Torinese. “Non è possibile che ci sia qualcuno che esce di casa la mattina per lavorare e non rientra la sera. C’è tanto che si può fare e su questo noi faremo la nostra parte. Si può e si deve investire di più – ha aggiunto -. Ecco, su questo noi ci saremo: faremo la nostra parte e siamo disponibili chiaramente a collaborare con la maggioranza su iniziative che vadano in questa direzione”.