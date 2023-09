Non è mai sceso in campo con il Senegal per un presunto infortunio al retto femorale. Poi, invece di tornare in Italia, è andato in Francia dove ha casa. Da quel momento, non ci sono più tracce di Boulaye Dia. Il suo club, la Salernitana, lo sta aspettando. Ma man mano che passano le ore l’atteggiamento dell’attaccante senegalese che ha chiuso la scorsa stagione con 16 gol sta diventando sempre più misterioso. I rapporti con il club sembrano deteriorati dopo il caso di mercato scoppiato alla vigilia della partita di Lecce: Dia voleva fare le valige e andare in Premier League al Wolverhampton, con cui aveva già un accordo. La Salernitana però ha detto no.

Alla prima giornata contro la Roma Dia era partito dalla panchina ed entrato nella ripresa. Aveva invece giocato 90 minuti e segnato contro l’Udinese. Poi il caso di mercato e la non convocazione con il Lecce. L’attaccante ha quindi risposto alla chiamata della Nazionale senegalese. Nella nota della Federcalcio si legge che Dia si è fermato durante l’ultimo allenamento prima del match tra Senegal e Algeria del 12 settembre: “Gli esami clinici ed ecografici hanno evidenziato una lesione del muscolo retto femorale“.

La Salernitana e mister Paulo Sousa si aspettavano di ritrovare Dia di lì a pochi giorni. L’infortunio infatti avrebbe dovuto anticipare i tempi del rientro a Salerno, dove lo staff medico del club campano aspetta per sottoporre il giocatore a nuovi esami strumentali. Invece il club lo sta ancora aspettando, compreso il patron Iervolino che vorrebbe parlare con il calciatore. Per il momento, è stata annunciata una multa pari al 30% del prossimo stipendio.