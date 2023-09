All’uscita di uno sciccoso ristorante della centralissima e assai elegante zona di Mayfair, a Londra, una molto meno elegante Kate Moss è stata fotografata senza trucco e senza inganno, praticamente irriconoscibile, mentre è intenta a fumare una sigaretta, insieme al padre e al fratello. Un’immagine davvero molto lontana dal glamour delle passerelle e delle copertine in cui il suo pubblico ama ricordarla. Nel 2020 aveva rivelato di essersi disintossicata da alcol e droghe scegliendo una vita fatta di yoga e wellness e dichiarandosi molto soddisfatta del cambio.

Ma nonostante tutto, dopo 34 anni ininterrotti, pare che le sigarette nella sua vita non possano mai mancare. Abituata a farsi sorprendere da paparazzi e fan nelle notti brave londinesi, Kate Moss non è nuova a scatti con trucco consumato e sciolto e un’immagine davvero stropicciata condita da una “bionda” sempre accesa. Le sigarette sono sempre state le sue inseparabili compagne di vita.

Eppure, la modella inglese, oggi 49enne, non più tardi di qualche settimana fa era stata avvistata con una sigaretta elettronica al Bloody-Mary da 4.99 sterline. I fan stavano quasi preparandosi all’idea di una migrazione verso l’alternativa che accompagnerebbe allo stop con il vizio del fumo, ma forse era solo una parentesi.

Le foto fuorvianti ritraevano Kate Moss a spasso con la figlia Lila, oggi ventenne, mentre dividevano la sigaretta elettronica a basso budget. Con una certa spietatezza, il quotidiano inglese The Sun non ha poi mancato di sottolineare che se le due hanno risparmiato sull’oggetto da nemmeno 5 sterline non hanno certo lesinato sulla borsetta di Prada di Lila, del valore di circa 2.600 sterline.