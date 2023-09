Una donna ha denunciato di essere stata sequestrata e violentata da quattro persone vicino alla stazione di Napoli. Lo stupro, secondo le prime ricostruzioni, è avvenuto dentro un camper dove la vittima ha detto di essere stata trascinata. Come riferito da il Mattino e la Repubblica, la donna ha 41 anni ed è originaria della Colombia, e ha riferito di aver sentito parlare gli aggressori in arabo. La Procura di Napoli ha aperto un fascicolo di indagine ed è in corso l’esame delle immagini delle telecamere di videosorveglianza.

I suoi aguzzini hanno colpito la donna da dietro con un oggetto contundente, immobilizzata, e coperto la bocca con una mano così che non potesse chiedere aiuto. Il fatto è accaduto, a differenza di altre vicende simili, in pieno giorno e in una zona frequentata da molte persone. Gli aggressori le hanno portato via anche oggetti personali, prima di abbandonarla in strada.