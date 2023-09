Come ogni anno, i Video Music Awards di Mtv non sono solo un evento musicale, ma anche un’occasione per sfamare i fan del gossip e delle polemiche. Questa edizione non fa eccezione, dal momento che sta facendo molto discutere un video con protagonisti Megan Thee Stallion e Justin Timberlake. Nelle immagini la rapper e il cantante sono nell’affollato backstage: lei attorniata dallo staff che sta apportando gli ultimi ritocchi prima dell’entrata in scena, lui che le rivolge la parola. Fin qui nulla di male, ma a destare qualche sospetto sono la mimica e l’espressione facciale di Megan, che sembrerebbe piuttosto irritata con il cantautore. Ma che cosa è successo? Una fonte parlando con Variety ha smentito le voci di litigi. “Lui le ha detto: ‘Piacere di conoscerti’, e lei ha risposto: ‘No, questa volta non conta, dobbiamo incontrarci come si deve’“. Dunque, se così fosse, le parole della rapper suonerebbero addirittura come attestato di stima nei confronti del collega, che vorrebbe poter conoscere davvero senza accontentarsi di un fugace saluto dietro le quinte.