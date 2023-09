“Le modifiche del regolamento europeo sul conflitto d’interessi? Questa legge va benissimo. E dimostra che il Fatto Quotidiano è leggermente infervorato e concentrato su di me”. Così, a L’aria che tira (La7), il leader di Italia Viva Matteo Renzi, che la scorsa settimana ha annunciato la sua candidatura alle elezioni europee “col brand ‘Il Centro'”, commenta l’articolo del Fatto sul voto del Parlamento Europeo in merito a una riformulazione del conflitto d’interessi dopo lo scandalo Qatar.

Alla domanda di David Parenzo che gli ricorda di aver ricevuto soldi per le sue consulenze in Arabia Saudita, il senatore risponde piccato: “Non ho nessun tipo di difficoltà nel dire che se mi candido per le elezioni europee, anche rinunciando a tanti incarichi a livello internazionale, lo faccio perché penso che la situazione sia molto complicata. Tra Cina e Usa l’Europa non sta toccando palla. L’India va sulla Luna e l’Europa non riesce ad arrivare a Lampedusa – continua – Quindi, in Europa c’è bisogno di mandare gente che sa di cosa si parla e che ha un bel caratterino per farsi sentire. Sul caratterino penso di aver dimostrato di potermela giocare. Seguirò le leggi, dopodiché io le leggi le ho sempre seguite. Ma mi hanno massacrato dicendo che non rispettavo le leggi, mi hanno fatto una ‘capa’ tanta sostenendo che io non mi comportavo in modo legale. E invece mi sono sempre comportato legalmente“.

E conclude con toni auto-promozionali: “Sull’Arabia Saudita mi avete fatto una testa tanta, eppure questa rete, La7, ha comprato i diritti del campionato di calcio saudita, come è giusto che sia. E io ho sempre detto che era un paese che stava cambiando e crescendo. Allora, amici cari, se per dare una sveglia all’Europa devo lasciare i miei incarichi, certo che li lascio. Ma agli italiani dico: mandate al Parlamento europeo gente che sa di cosa si parla. Se mi vogliono votare, io mi candido in Lombardia, in Piemonte, in Val D’Aosta e in Liguria. E sapete perché mi candido al nord? Per l’impresa, l’industria”.