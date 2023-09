“Io spero di prendere voti sia a Forza Italia sia al Pd“. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, annunciando in una conferenza stampa a Milano la sua candidatura alle Europee con la lista ‘Il Centro‘. “Non so come possa votare i sovranisti un lombardo che ha votato Forza Italia in passato e che crede in una visone europea – ha aggiunto l’ex premier -. Uno di Forza Italia secondo me farà un pensierino a votare ‘Il Centro’. Uno del Pd a maggior ragione”.