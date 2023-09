Mantenere i figli, si sa, costa. Mantenere quelli di Britney Spears, però, ha un costo esorbitante e l’ex marito della popstar, Kevin Federline, avrebbe intenzione di chiedere alla cantante ancora più soldi. L’ennesima richiesta di denaro di Federline alla ex consorte viene riportata da Tmz, che riferisce come l’uomo stia pensando di andare in tribunale per chiedere un aumento del mantenimento. Questo perché, quando hanno discusso i termini del mantenimento, non pensava di avere i bambini a tempo pieno. Fonti affidabili riferiscono a Tmz: “Kevin riceve 40.000 dollari al mese per i due figli che condivide con Britney: Jayden James e Sean Preston. L’importo si basa sul fatto che ciascuno abbia i figli il 50% delle volte. La realtà: Britney ha avuto i figli lo 0% delle volte per anni”. Il primogenito Sean Preston tra poche settimane compirà 18 anni, quindi il supporto per lui finirà. Tuttavia, quello di Jayden rimarrà intatto fino a giugno 2025 circa, quando si diplomerà. Quindi, realisticamente, Federline riceverà a quel punto 20mila dollari al mese. Cifra che potrebbe aumentare se dimostrerà di aver bisogno di più soldi per il 100% delle cure di Jayden.