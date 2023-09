Se da una parte le parole pronunciate dal ministro della Difesaalla sullo ‘stallo’ del conflitto ine sulla necessità di cercare ‘ non hanno trovato posto sui giornali , dall’altra, all’, è il viceministro degli Esteri e vice dia tagliare corto: “Lenon sono più l’unica opzione? Abbiamo sempre ritenuto che la strada dellasia quella da perseguire. Ma. L’Ucraina non ha alcuna alternativa rispetto alla sua difesa, noi continueremo ad aiutarla. Certo serve chiedere aiuto anche aiper stringere la Russia e farle capire che non è con la forza che il diritto internazionale può trovare il suo sfogo”.

Anche lo stesso Tajani, ministro degli Esteri, aveva confermato la situazione di ‘stallo’, nel corso di un incontro a Berlino con il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana, inviato da Papa Francesco. Ma dentro Fdi la strategia delle armi a Kiev resta al momento prioritaria: “Le armi sono la soluzione in attesa di fare qualcosa di diverso, perché per far la pace bisogna essere in due, ma al momento non mi sembra che Mosca sia intenzionata a fare questo”, spiega Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento.

E non mancano gli imbarazzi dentro Fdi rispetto alle parole pronunciate da Podoljak, il braccio destro del presidente ucraino Zelensky, che ha bollato il Pontefice come ‘filorusso‘, quindi non adatto a mediare: “Se le sue sono parole da condannare? Comprendo il dispiacere umano dei governanti ucraini a vedere i loro figli morire, capisco la loro ‘rigidità’. Ma è giusto continuare a trattare e fa bene il Papa“, taglia corto Cirielli.