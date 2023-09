Intervistato da Peter Gomez e Fabrizio d’Esposito alla Festa del Fatto Quotidiano (rivedi l’incontro integrale), il ministro della Difesa Guido Crosetto ha parlato anche della situazione in Ucraina, parlando della situazione di stallo in cui si trova attualmente il conflitto. “Sul campo questa guerra sembra avere una soluzione a lunghissimo termine. Anni e anni. Siamo arrivati a uno scontro in cui si conquistano centinaia di metri, c0n una stanchezza dell’esercito russo e un logoramento degli ucraini. Io credo – ha concluso – che serva un intervento esterno degli altri paesi, per cercare, mentre si aiuta, di aprire varchi per la pace“. Concetti che Crosetto aveva già espresso in passato, e che ieri come allora hanno trovato poco spazio sui giornali e le agenzie di stampa