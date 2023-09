Sorpresa al congresso regionale della Lega del Lazio. Mentre era in corso l’intervento del ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini, un’attivista è entrata nella sala esibendo un cartello con la scritta “basta guerra alle Ong, governo criminale“.

Dal palco Salvini ha subito risposto, sbeffeggiandola: “Va bene, viva le Ong. Un applauso alla prossima valletta del Festival di Sanremo. De gustibus non disputandum est”. La donna è stata immediatamente allontanata e Salvini ha proseguito: “Diciamo che l’idea del ministro Valditara di reintrodurre il voto in condotta servirà a parecchia gente. E questo mi fa riflettere sul fatto che io non mi sento superiore, ma mi sento diverso”. “Noi chiudiamo questa pagliacciata qua con il sorriso e con ironia – ha aggiunto – Pnsate invece se uno di noi fosse andato in un contesto di sinistra a contestare che pandemonio sarebbe accaduto. Viva la libertà”.