“Giorgia Meloni siccome dopo un anno di governo è tornata dal partito di cui è capa assoluta con un pugno di mosche in mano, qualche reato ideologico e nessuna cosa da rivendicare se non i reati contro i rave party, ci sta dando ragione sul fatto che in un anno non sono riusciti ad affrontare le difficoltà degli italiani e delle italiane”. Così Elly Schelin, segretaria del Pd, fuori dalla sede di Via del Nazareno. “Con gli attacchi alle opposizioni di certo possono cercare un nemico, ma non possono dare risposte e portare il pane nelle case in cui manca, non possono aumentare i salari o le pensioni, bloccare la battaglia per il salario minimo, così come non sono riusciti ad evitare il rincaro della benzina – dice ancora Schlein – Davanti a tutto questo la retorica si infragilisce, la realtà dice che la destra è buona solo a scegliersi un nemico al giorno”. Un nemico che “oggi sono le opposizioni, domani chissà chi sarà” ma che per Schlein “sicuramente non sarà qualcuno che è in grado di affrontare i fallimenti di questo esecutivo”.