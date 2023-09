Il suo ultimo video risale a due settimane fa, l’ultimo post su Instagram a 6 giorni fa. Poi, il nulla. Chi lo conosce dice di averlo sentito l’ultima volta lo scorso sabato. Stiamo parlando di Cosimo Corrado, youtuber salernitano di 21 anni, conosciuto con il nome di Kazuosan (o semplicemente “Kazu”). A lanciare l’allarme è stato uno dei suoi amici, Captain Blazer. “Cosimo è scomparso mentre era a New York. Non abbiamo sue notizie. L’FBI e la Polizia sono alla ricerca“, ha detto il creator e amico, seguito da 338.000 persone su Instagram e 1.4 milioni su YouTube.

Poi, su TikTok, ha spiegato tutti i dettagli della vicenda: “Cosimo è atterrato venerdì da solo e ha passato la notte scalzo in giro per le strade di New York. Questo lo sappiamo perché ha pubblicato delle stories – ha detto Captain Blazer -. Sabato mattina alle 6.30 orario di New York è stata l’ultima volta che lo abbiamo sentito perché ha chiesto a mia mamma un taxi e comunque tutto contornato da messaggi strani, fuori dal normale. Non risponde più ai messaggi né al numero italiano né a quello americano. Siamo sicuri perché abbiamo chiamato il numero americano e ci ha risposto un ragazzo dicendo che ha trovato il telefono per terra a Manhattan. Non riusciamo a geolocalizzarlo, non ha soldi e da sabato mattina ha le carte bloccate”.

Quindi l’amico ha concluso lanciando un appello: “La polizia ha visto i filmati dell’albergo e non ci entra da giorni ma la valigia è nella camera. La Farnesina, la polizia e l’FBI sono tutte alla ricerca perché c’è una denuncia di scomparsa. Se qualcuno di voi per caso lo trovasse, avvisi la polizia, grazie”. “Io e la sua famiglia partiamo domattina”, ha infine concluso l’amico, nel filmato pubblicato su TikTok ieri, 11 settembre. “Questo non è uno scherzo. Non fate i cogli**i e contattate solo se avete informazioni”, ha voluto precisare su Instagram. “Aiutateci a ritrovarlo, vi prego”, l’appello della famiglia. Appello che è stato fatto anche scrivere nero su bianco e che sta girando sul web, nella speranza che qualcuno possa ritrovarlo. “Cosimo, 21, Salerno, da più di 50 ore non ha contatti con noi. È atterrato a New York venerdì. L’ultimo contatto è stato Sabato alle 6.30 am. Ha perso il telefono ed è in probabile stato confusionale. Se lo trovate contattate: – la polizia oppure +39 388 986 9780 (whatsapp), si legge in lingua italiana e in inglese. Nel momento in cui scriviamo, però, non ci sono purtroppo novità.