Da mesi si parla di un possibile divorzio tra Harry e Meghan. Qualcosa di vero, in effetti, ci sarebbe. Almeno dal punto di vista professionale. I Duchi si Sussex pare abbiano scelto di dividere le rispettive strade lavorative come riportano i media inglesi: lui concentrato sulla filantropia, lei sulla carriera social. Una vera e propria operazione di rebranding, alla luce del fatto che le loro scelte professionali passate non hanno portato i risultati sperati. Ecco allora che Harry si è presentato da solo agli Invictus Games in Germania, evento da lui stesso patrocinato, con Meghan che lo raggiunerà in un secondo momento. La Markle, dal canto suo, ha firmato un contratto con l’agente delle star, Ari Emanuel, e ha ripreso ad avvicinarsi al mondo di Hollywood (d’altronde è pur sempre un’attrice). Non solo: pare abbia iniziato a lavorare anche a una svolta come influencer preparandosi a lanciare un profilo Instagram nuovo di zecca.