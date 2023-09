Si chiama Jordan Bussey e un video del suo matrimonio caricato su TikTok ha raggiunto nove milioni di visualizzazioni su TikTok (e fatto il giro di siti e tabloid). Il motivo? Il dress code che la sposa ha chiesto agli invitati: “Presentatevi tutti vestiti di nero”. Siamo a Nashville e la tiktoker ha mostrato ai suoi 137.000 follower alcune immagini del suo “giorno speciale” intolando il video “quando chiedi ai tuoi ospiti di vestirsidi nero al tuo matrimonio e loro lo fanno nel modo migliore“. Lei, naturalmente in bianco, spiccava nella visione d’insieme. Visione che era, va detto, un poco diversa da come ci si aspetta uno sposalizio. Tanto che gli utenti del social si sono scatenati: “Vibrazioni funebri”, “Amo il nero ma così davvero sembra un funerale”, “Sono stato tutto il tempo alla ricerca di una bara” e all’ennesimo “Ho pensato a un funerale”, Bussey ha risposto “Sì, per la mia vita da single”. Non solo. La donna ha postato poi un video con lei raggiante, addosso un bikini rosso e didascalia chiara: “Quando il dress code per il tuo matrimonio era ‘total black’ e la gente ti chiedeva se emanassi ‘vibrazioni funebri'”. Come dire, “me ne frego dei commenti”. Un matrimonio e nessun funerale.