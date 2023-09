Raimondo Todaro e la lotta contro due tumori maligni. Il ballerino e professore di Amici è stato ospite di Verissimo nella puntata andata in onda domenica 10 settembre e, a Silvia Toffanin, ha parlato per la prima volta di quanto ha dovuto affrontare nel 2020, proprio durante le registrazioni del programma di Maria De Filippi. Una battaglia che ha condotto nel massimo riserbo e che è iniziata in un modo inaspettato: “È nato tutto da un’appendicite – ha iniziato a raccontare Todaro -. Mi portano in sala operatoria. L’intervento è durato 4 ore, perché l’appendice aveva bucherellato un pezzo di intestino, quindi mi hanno dovuto tagliare un pezzo di intestino e ricucire. Da lì, ho fatto dei controlli di routine. Mi arriva una telefonata mentre stavo entrando in sala prove con Lorella (Cuccarini, ndr) e con la Maestra Celentano. Mi dicono: ‘Ci sono due tumori maligni, ti devi operare subito‘”.

Da lì è iniziato tutto: “Durante la prima edizione di Amici ho fatto due interventi a distanza di pochi mesi. Il lunedì andavo in ospedale, mi operavo con l’anestesia totale, mi risvegliavo e il giorno dopo andavo a lavorare tranquillamente. Il lavoro è stato la mia fortuna, perché era l’unico momento in cui non ci pensavo. Ora continuo a controllarmi, per adesso sono fuori pericolo”. “Fisicamente ero a pezzi – ha ricordato -. Cercavo di sorridere, di non fare vedere niente a nessuno, non so perché…ognuno reagisce a modo suo. Non volevo che mi guardassero con occhi diversi. Se non fosse stato per un’appendicite, non me ne sarei mai accorto. La prevenzione è tutto, nel mio caso mi ha salvato la vita. Se ho avuto paura? Te la fai sotto, paura è poco. Pensavo soprattutto a Jasmine. Lei sapeva qualcosa, perché mi vedeva entrare e uscire dall’ospedale. Sapeva che papà aveva ‘male al pancino'”.

Quindi, voltando pagina, il ballerino ha parlato poi della sua relazione con Francesca Tocca, smentendo le voci di crisi che erano circolate quest’estate: “Va tutto bene. Siamo birichini. Ci amiamo tanto, come in tutte le coppie ci sono alti e bassi. Quest’estate abbiamo avuto una discussione in un ristorante. Siccome Francesca è molto impulsiva, si è alzata per schiarirsi le idee e il giorno dopo hanno detto che abbiamo litigato. Però litigano tutte le coppie del mondo. Se sono geloso di lei? Lei non mi ha mai dato modo di esserlo. Se mi dà modo, sono gelosissimo, sono siciliano”, ha concluso.