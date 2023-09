Annullato all’ultimo minuto l’atteso concerto di Ed Sheeran che si sarebbe dovuto tenere il 9 settembre all’Allegiant Stadium di Las Vegas. Nonostante i fan fossero già in coda dalle prime ore del mattino e sotto il picco del sole con diversi casi di malore, lo show è stato posticipato al 28 ottobre. L’artista ha così spiegato le motivazioni: “Ci sono state alcuni problemi riscontrati durante la costruzione del nostro spettacolo. È impossibile andare avanti. Mi dispiace tanto perché so che molti hanno viaggiato appositamente per venire qua e vorrei poter cambiare le cose. Il concerto sarà posticipato a sabato 28 ottobre e tutti i biglietti acquistati saranno validi per quella data. Mi dispiace che non sia stato comunicato prima. Pensavamo davvero, fino all’ultimo momento, che lo spettacolo si sarebbe potuto fare, ma non è stato possibile per motivi di sicurezza”.

E poi ancora: “Abbiamo davvero cercato di fare del nostro meglio per realizzare lo spettacolo, ma non metterò mai a rischio la sicurezza dei miei fan per nulla al mondo. Sono davvero distrutto, questa cosa, purtroppo, era decisamente fuori dal mio controllo, ma me ne assumo comunque la piena responsabilità per tutti coloro che sono stati esclusi dalla cancellazione dello spettacolo. Ovviamente i rimborsi sono disponibili presso il punto vendita e c’è uno spettacolo riprogrammato il 28 ottobre, se le persone vogliono ancora venire, prometto che sarà speciale”.

Fonti vicine all’organizzazione hanno confermato al sito TMZ: “Il palco non è stato approvato per motivi di sicurezza, quindi hanno provato a ricostruirlo e hanno persino scelto gli orari di apertura delle porte posteriori perché pensavano di farcela. E invece no”. I fan tenevano particolarmente a questa data perché speravamo in qualche spoiler da parte di Ed Sheeran del prossimo album “Autumn Variations” che uscirà il 29 settembre.