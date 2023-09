Nella finale dei mondiali di basket nelle Filippine, la Germania si è laureata per la prima volta nella sua storia campione del mondo battendo la Serbia per 83-77. Trascinati dai fratelli Franz e Moritz Wagner e da un super Denis Schroeder, i tedeschi riescono nell’impresa e dominano la gara grazie alle sue tre stelle Nba stoppando l’assalto finale della Serbia nella fase finale della partita che per un attimo ha fatto tremare i tifosi tedeschi. I due Orlando Magic chiudono rispettivamente con 19 e 8 punti, 12 quelli del “milanese” Johannes Voigtmann con 8 rimbalzi, ma protagonista assoluto il play dei Toronto Raptors Schroeder, che ne firma 28 compreso il canestro decisivo a 21 secondi dalla sirena. Epilogo amaro invece per la Serbia, che perde la sua seconda finale mondiale di fila dopo quella del 2014 contro gli Stati Uniti e senza l’Mvp Nikola Jokic e arriva comunque ad un passo dal trionfo che manca dai tempi della Jugoslavia unita. Non bastano alla Serbia i 17 punti di Bogdan Bogdanovich, stella degli Atlanta Hawks, e i 21 di Aleksa Avramovic.