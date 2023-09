Il tanto atteso esordio di Roberto Mancini sulla panchina dell’Arabia Saudita parte con una pesante e deludente sconfitta. La nazionale allenata dall’ex ct dell’Italia ha infatti perso la prima amichevole in preparazione delle qualificazioni ai Mondiali, disputata al St James’s Park di Newcastle, per 3-1 contro il Costa Rica con reti, per i costaricani, di Calvo, Ugalde e Leal e di Al Bulayhi per i sauditi. La squadra del centroamerica non doveva essere sulla carta un avversario irresistibile, eppure il risultato racconta di un disastro.

Nel primo tempo la squadra allenata da Mancini ha dominato la gara sotto il piano dello possesso palla, ma nonostante il nuovo imprinting dato dal ct restano i difetti: la poca concretezza nella finalizzazione e la debolezza della fase difensiva. Alla fine però all’intervallo la Costa Rica era avanti 2 a 0. Insomma, Mancini si ritrova senza attaccanti, proprio la grande lacuna di cui si è sempre lamentato durante la sua esperienza in azzurro. Nel secondo tempo poi i sauditi hanno aumentato la pressione nella metà campo del Costa Rica e sono riusciti ad accorciare le distanze, ma nel tentativo di acciuffare il pareggio hanno incassato il 3-1 all’89’. C’è molto lavoro da fare quindi per Mancini, soprattutto in vista delle qualificazioni ai Mondiali che si terranno a novembre e della coppa d’Asia a gennaio.