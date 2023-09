“Manca davvero poco”, scrive Gessica Notaro pubblicando su Instagram uno scatto nel quale mostra l’acconciatura realizzata per il suo matrimonio dal parrucchiere Federico Fashion Style (tra pochi giorni, infatti, la showgirl sposerà il compagno Filippo Bologni). Una foto ritoccata – per sua stessa ammissione – per nascondere alcune cicatrici, amaro ricordo dell’aggressione con l’acido subita dall’ex fidanzato nel 2017. Sincerità e trasparenza. E una confessione che, però, non le ha risparmiato gli attacchi degli haters, i quali l’hanno accusata di aver esagerato con la chirurgia estetica. Proprio a chi, da dietro una tastiera ha criticato le sue scelte, Notaro ha risposto per le rime in una serie di stories.

“Sono partiti una serie di commenti cattivi dicendo: ‘Eh vabbè, questa con la chirurgia, in seguito a quello che le è successo, ci ha preso la mano e si è buttata della plastica in faccia’ – ha raccontato Gessica, riferendosi ai giudizi di alcuni utenti–. Di solito lascio correre, la verità è che io provo a comportarmi con classe, ma siccome so che sono in grado di asfaltare la gente 10 a zero, un po’ la voglia mi viene di farvi male. Non è il fatto che possiate pensare che ho messo del silicone, è la cattiveria con cui vengono dette le cose”. Chiarita la sua posizione l’attivista, impegnata tutt’oggi in una campagna di sensibilizzazione e contrasto alla violenza di genere (tema, purtroppo, ancora molto attuale), ha elencato con grande freddezza e lucidità i danni al viso con cui ormai convive da sei anni.

“Adesso vi voglio dire quali sono i problemi del mio viso, perché non lo so cosa può sembrare da fuori. Mi hanno tirato una bottiglia di acido, quindi molte cose si sono rimpicciolite. Ho perso una narice, il mio naso da sotto ha tutta una narice chiusa, pende verso sinistra, ho una cicatrice qua, che mi ha deviato tutto il setto… prima o poi lo dovrò rifare, non l’ho rifatto. È più piccolo semplicemente perché me l’hanno squagliato – ha proseguito la 33enne –. La bocca non è rifatta, si è ingigantita perché qui (indica la parte tra il naso e il labbro superiore, ndr) mi si è creata una cicatrice, che ho dovuto trattare più volte, che mi ha fatto retrazione verso l’alto. Peraltro, mi ha causato non pochi problemi di mobilità a livello funzionale. Ora non levo gli occhiali, perché non ho la benda e vedreste il casino che ho anche intorno all’occhio”.

Terminato l’impressionante elenco delle conseguenze della violenza subita, la showgirl ha spiegato il suo rapporto con la chirurgia plastica: “La chirurgia estetica mi ha salvato la vita – ha ammesso senza giri di parole –. Io ho tutta la faccia rifatta. Volete qualcosa di cui sparlare? Ve lo dico io: mi sono rifatta le tette. Siccome ero stanca di tornare sotto ai ferri sempre per colpa di un chiamiamolo ‘incidente’ che ho subito, un giorno ho pensato: adesso voglio tornare sotto ai ferri per togliermi uno sfizio. Come vedete, non ho nessun problema a dirvi che ho rifatto le tette”. E ancora: “Io stavo bene com’ero prima, ma mi hanno buttato addosso una bottiglia di acido, vorrei vedere voi se foste stati in quelle condizioni”. A conclusione del lungo sfogo, Notaro ha invitato i followers a prendersi cura di loro stessi, “così nel momento in cui imparerete ad amare voi stessi, romperete meno al prossimo”.