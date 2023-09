Sono oltre 1.3 milioni le visualizzazioni dell’ultimo video pubblicato da Emily Ratajkowski su TikTok e che tanto sta facendo parlare la stampa italiana ed estera (l’Independent ad esempio). La supermodella, presumibilmente commentando la notizia della separazione tra Sophie Turner (24) e Joe Jonas (37), ha condiviso con i follower (2.1mln su TikTok, mentre su Instagram sono oltre i 30mln) un’opinione piuttosto particolare. Emrata – così si chiama sui social – ha esordito dicendo: “Sembra che molte donne stiano divorziando prima di compiere 30 anni”. Quindi ha continuato: “Da da donna che si è sposata a 26 anni e si è separata da poco più di un anno, cioè a 32, ve lo devo dire: penso che non ci sia cosa migliore. Se avere 20 anni è come essere in trincea, non c’è niente di meglio di averne 30, sentirsi attraenti, magari avere un po’ di soldi da parte per poter pensare a cosa si vuole fare della propria vita, avere già provato la favola del matrimonio e aver realizzato che forse non è così bello come ci vogliono far credere“.

“E invece hai tutta la vita davanti – ha concluso -. Per tutte quelle persone che sono stressate perché sono divorziate.. beh, è una cosa buona. Congratulazioni! Congratulazioni!”. Nella didascalia del post, Ratajkowski ha detto che personalmente trova “chic divorziare prima dei 30 anni”. Ma da dove arriva questo pensiero? Dalla sua esperienza personale. La modella e attrice, nata a Londra e cresciuta in California, ha dapprima avuto una storia d’amore con il produttore musicale Jeff Magid. Poi, nel 2018, ha rivelato di essersi sposata in gran segreto con Sebastian Bear-McClard, attore newyorkese con cui era fidanzata da alcune settimane. Niente stampa né paparazzi, ma solo le foto che la supermodella aveva deciso di condividere con la vasta platea social che la segue. Nel marzo 2021 ha invece annunciato di essere diventata mamma di Sylvester Apollo. Poi, il divorzio dal marito, nel 2022.

Però insomma, non c’è da buttarsi giù. Anzi, secondo lei è tutto di guadagnato. Ma cosa ne pensano i suoi fan? “Giuro che vivo bene a quasi 30 anni senza essermi sposata e divorziata a 20 anni”, scrive Francesca. “La solitudine è sottovalutata”, il commento di Gabriela. E ancora altri pareri: “Ho 30 anni e sto divorziando. Grazie, mi hai fatto sentire meglio”, “Queste parole sono davvero belle da sentire, specialmente se arrivano da qualcuno che seguo con ammirazione, così grazioso, intelligente e cool”. E poi c’è una ragazza che ha scritto: “Ho skippato la parte del matrimonio e semplicemente sto da sola”. A lei Emily ha deciso di rispondere: “Buon per te! Avrei voluto essere così saggia anche io. Personalmente non avrei compreso il matrimonio e mi sarei preoccupata di quello che mancava nei miei 30 anni”.