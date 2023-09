“Le riforme? Io ritengo che un Paese debba sempre riformarsi nel corso degli anni, perché cambiano i tempi e anche i modi di far politica. Quindi io mi auguro che ci possa essere un ampio dibattito, approfondito, perché quando si fanno le riforme non bisogna farle in fretta, bisogna che ci sia una maggioranza più ampia possibile”. Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, intervistato da Sky Tg24 in Giappone, dove partecipa alla riunione dei presidenti delle Camere basse del G7. “Le regole del gioco – ha spiegato – devono essere scritte dal maggior numero di deputati possibile. Quindi io auspico questo, ma penso che sia importante riformarsi”.