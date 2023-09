Buon sangue non mente, e Lourdes lo dimostra in pieno. La figlia di Madonna ha rubato la scena durante l’evento di lancio del Victoria’s Secret World Tour al Manhattan Center di New York. Presenti tante star come Adriana Lima e Naomi Campbell, ma a catalizzare l’attenzione generale è stata ‘Lola’ a causa del suo nude look. La giovane si è presentata con un vestito trasparente di Natalia Fedner, un modello a rete argentato realizzato con delle micro catene a forma di ragnatela. A coprire il corpo della primogenita della popstar solo un tanga e i copricapezzoli. L’outfit è completato da sandali con zeppa. L’arte di provocare è una questione di famiglia.