La polizia federale tedesca ha registrato diversi casi di manipolazione delle prese elettriche sui treni e ha lanciato un avviso ai viaggiatori di controllarle prima di toccarle, accertandosi che non sporgano punte metalliche. Uno degli ultimi casi è stato registrato venerdì primo settembre su un vagone del gruppo GoAhead in viaggio da Augusta a Monaco. Ad accorgersene proprio una poliziotta che viaggiava attorno alle 8 sul treno regionale RB 87.

L’agente ha allertato il personale di bordo che con un annuncio ha avvisato subito i passeggeri, chiedendo di non usare le prese. All’arrivo nella capitale bavarese i sospetti di manipolazione hanno trovato conferma ed è stato aperto un fascicolo di indagini per tentate lesioni personali. Il treno, fatti scendere i passeggeri, è stato portato nelle officine di Pasing (Monaco) sotto scorta della polizia per gli ulteriori accertamenti. Dopo la sostituzione della presa da parte dei tecnici della compagnia – e verificato che nessun’altra presa del convoglio fosse stata manomessa – il treno è tornato in circolazione.

Sempre venerdì, in serata, invece è andata peggio a una 63enne che ha preso la scossa su un Flixtrain in viaggio tra Aquisgrana e Dresda quando voleva ricaricare il proprio cellulare. Anche in questa occasione gli agenti hanno rinvenuto due punte di metallo che fuoriuscivano dalla presa. Isolato tutto il vagone, solo alla fine degli accertamenti il treno ha potuto proseguire il suo tragitto. In questo caso le indagini sono per lesioni personali pericolose.

Nelle settimane passate erano stati segnalati già diversi altri episodi in vetture ferroviarie di diverse compagnie nei quali altri passeggeri sono stati feriti. L’agenzia dpa ha citato il caso di una donna che ha preso la scossa su un treno in viaggio a metà agosto da Stoccarda a Karlsruhe. Anche quella volta la polizia aveva rilevato come ignoti avessero estratto, oppure infilato, sottili cavi metallici per provocare una scarica toccando la presa. Nel treno ne erano state manomesse diverse. Altri precedenti sono stati registrati la settimana scorsa pure nell’area di Brema e in quella di Amburgo.