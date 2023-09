Jannik Sinner va verso il forfait al girone di qualificazione di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 12 al 17 settembre. Uscito stanco e con qualche acciacco dagli ottavi di finale degli Us Open, durati quasi cinque ore e persi al quinto set contro il tedesco Alexander Zverev, il tennista altoatesino potrebbe aver bisogno di più tempo per recuperare energie. “Jannik ha concluso con Zverev un match estremamente fisico ed intenso. La cosa più importante ora è che Jannik si riprenda. Questo richiede tempo, perciò ha bisogno di riposare e recuperare”, ha dichiarato Filippo Volandri, capitano non giocatore della squadra italiana di Coppa Davis.

“Solo il suo corpo può dargli una risposta. Noi siamo in contatto con lui e aspettiamo che ci dia aggiornamenti, consapevoli però di avere comunque una squadra all’altezza del compito che ci attende a Bologna”. In costante contatto con l’altoatesino, Volandri si augura che recuperi in tempo. Proprio come la Federazione italiana tennis e padel (Fitp), che aspetterà fino all’ultimo il numero uno degli azzurri. La sua assenza dal torneo sarebbe un boccone amaro per il giocatore, anche considerando quanto aveva dichiarato dopo la sconfitta con Zverev: “Il prossimo appuntamento è la Coppa Davis, sono contento di giocarla”.

Se la presenza di Sinner rimane per ora in dubbio, è invece certo il forfait di Matteo Berrettini, che si è infortunato alla caviglia nel secondo turno degli Us Open contro il francese Arthur Rinderknech. Come ha spiegato Volandri, anche il tennista romano “non vedeva l’ora di venire a giocare in Davis, era entusiasta. Anche lui, però, ora deve pensare a recuperare”. Ancora una volta Lorenzo Sonego è stato convocato come riserva di lusso. Per sostituire Sinner è stato invece pre-allertato Matteo Arnaldi, che sta disputando un’annata eccezionale, arrivando pure ai quarti di finale degli Us Open.

Sonego e, forse, Arnaldi, si aggiungeranno a Lorenzo Musetti, che sembra destinato a essere il numero 1 della squadra. Al doppio parteciperanno Simone Bolelli e Fabio Fognini. La Nazionale italiana sarà impegnata all’Unipol Arena mercoledì 13 alle ore 15 per il match di debutto nel Gruppo A contro il Canada, che nel 2022 aveva sconfitto gli azzurri in semifinale e aveva poi travolto l’Australia, conquistando la sua prima Davis. La squadra guidata da Volandri tornerà in campo venerdì 15 alla stessa ora contro il Cile. Per domenica 17, sempre alle ore 15, è prevista l’ultima partita del Gruppo A, quella contro la Svezia.