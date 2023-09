La calciatrice spagnola Jennifer Hermoso ha denunciato alla Procura generale il presidente sospeso della Federcalcio iberica Luis Rubiales per l’episodio del bacio non consensuale durante i festeggiamenti dopo la vittoria della Spagna ai mondiali femminili. La notizia viene annunciata dalla stampa dopo che martedì la giocatrice si era recata presso la Procura Generale a Madrid per una deposizione. Ora la Procura del Tribunale Nazionale presenterà al più presto la denuncia, che sarà resa pubblica con un comunicato stampa. Era questo l’ultimo passo necessario affinché potesse accusare con più forza Rubiales, dopo che già lo scorso 28 agosto era stato aperto un fascicolo per aggressione sessuale.

Nel frattempo in Spagna il caso del bacio sulla bocca senza consenso continua ad animare il dibattito. Lunedì a Barcellona è andata in scena l’ennesima manifestazione di protesta contro Rubiales e per sostenere la calciatrice Hermoso. Le associazioni femministe accusano tutta la Federcalcio spagnola di sessismo. Ieri, martedì, il presidente ad interim della Rfef, Pedro Rocha, ha scritto sul proprio sito web un messaggio di scuse “indirizzato al mondo del calcio e alla società tutta di fronte agli ultimi avvenimenti”. Un tentativo di correre ai ripari, dopo che anche la Nazionale maschile aveva condannato il “comportamento inaccettabile” di Rubiales, con un comunicato letto dall’attaccante Alvaro Morata a nome di tutta la squadra.

Rubiales, mentre l’indagine della procura è appena iniziata, è stato già sospeso dalla Fifa per 90 giorni. Lui però non si è mai dimesso e sono ancora in corso le procedure interne per arrivare alla sua rimozione. Il governo di Madrid a sua volta ha avviato l’iter giudiziario per scalzare quanto prima il presidente federale dalla sua poltrona, ma dopo diverse settimane – probabilmente complici le trattative per la formazione del nuovo esecutivo dopo le elezioni di luglio – non c’è ancora traccia di un qualche tipo di provvedimento ufficiale.