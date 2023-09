“Volevo parlare di un sentimento strano che a volte mi fa sentire pazza”. Nilufar Addati, ex tronista di Uomini e Donne, confida ai propri follower lo stato d’animo che prova in queste ore. Reduce dal Festival del Cinema di Venezia, a cui ha preso parte sfilando sul red carpet, Nilufar una volta tornata a casa ha cambiato umore. Così ne parla ai fan: “Quando vivo eventi così importanti come Venezia, o viaggi impegnativi, arrivano, me li godo, in questo caso per Venezia sono anche soddisfatta. Una volta che torno a casa, però, sono da sola e provo un sentimento che in napoletano si chiama ‘pucundria’. Cos’è? Un sentimento misto tra malinconia, un po’ di angoscia e ansia, anche un po’ di solitudine. Un insieme di cose brutte e io mi sento circondata di ‘pucundria’”. Chi pensa sia una forma dialettale per ipocondria è fuori strada, perché non ha nulla a che vedere con quella come sottolinea l’influencer, che ora cerca di superare il momento condividendo foto e video dell’esperienza in laguna.