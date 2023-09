Se sui social ultimamente vi è capitato di vedere video con croissant e cornetti giganti inzuppati nel cappuccino non preoccupatevi: non sono i vostri occhiali a ingannarvi, è tutto vero. Molte di queste clip arrivano dalle pasticcerie di Philippe Conticini in Francia, Giappone e Regno Unito. I lievitati di dimensione XXL sono di tre tipologie: i croissant al burro, i pain au chocolat e i pain suisse. Come scrive Today.it vengono realizzati in piccole quantità e possono sfamare 8 commensali. Una vera e propria moda che è arrivata anche in Italia. Il croissant XXL si può trovare infatti da Aroma Napoletano a Milano, così come da De Santis Santa Croce dove il cornetto gigante arriva a pesare un chilo. Che sia curiosità, il fattore novità o ancora l’impatto dei social, quel che è certo è che i cornetti giganti si stanno prendendo la scena. Oltre che la gola dei clienti.