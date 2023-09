Solamente dieci ore fa Barbara D’Urso, orfana della conduzione di Pomeriggio5, annunciava di essere riuscita a sconfiggere una delle sue più grandi paure: prendere un aereo. L’ex volto di punta di Canale5 si è così mostrata sorridente su Instagram in un carosello di immagini. A corredo del post, una descrizione precisa relativa agli impegni dei prossimi giorni: “Ieri il mio primo giorno di scuola. Vivrò a Londra per un periodo di tempo… è l’inizio di una nuova avventura… continua”. E stando a quando abbiamo trovato sui social, la school british dov’è Barbara ha passato il primo giorno di scuola è una delle più antiche di Londra. A tradire Barbara è stato il portone inconfondibile della The London School di ESL. L’istituto, fondato nel 1912, ha una lunga esperienza nell’insegnamento ai professionisti. Il motto? “Venite con grandi aspettative, noi le supereremo”, si legge sul sito. E ancora: “Sia che abbiate appena iniziato la vostra carriera o ne siate al culmine, il dinamismo e il savoir-faire degli insegnanti della London School of English verranno utilizzati appieno per migliorare nel minor tempo possibile le vostre capacità di comunicare in inglese nel contesto specifico della vostra professione, ma anche in quello più informale delle discussioni quotidiane. In questo senso il ristorante della scuola diventerà un punto di ritrovo obbligato se volete incontrare i vostri compagni di studio e condividere dei momenti speciali con loro. Ingegnere giapponese, avvocato tedesco, architetto brasiliano, imprenditore russo o uomo d’affari svizzero… London School of English si distingue per il suo “nationality mix”, e l’atmosfera “chill-out” del buffet durante la pausa pranzo favorisce la condivisione dei sapori interdisciplinari e lo scambio di biglietti da visita di ogni provenienza”.

Alla lista di professionisti che hanno seguito i corsi, elencati dal sito ufficiale, si può quindi aggiungere “conduttrice televisiva italiana”? D’Urso potrebbe davvero essere tra i partecipanti della vacanza studio che settimanalmente accoglie studenti da tutto il mondo. Il costo per partecipare al progetto parte da 736€ per un corso intensivo in mini gruppo per una settimana e a partire da 3742 euro per un corso privato 30 ore settimanali (da una settimana ad un massimo di 52). Mentre Myrta Merlino prende confidenza con il nuovo mondo di Pomeriggio5, D’Urso si prepara alla sua avventura londinese. Sul sito, oltre alla presenza di monolocali o hotel convenzionati partner, si segnala anche il pacchetto consigliato dall’organizzazione, “Famiglia ospitante executive”: “Alloggio in famiglia ospitante in camera singola con colazione, 3 cene e bagno privato. Le famiglie ospitanti distano in media 40 minuti con i mezzi pubblici dalla scuola”, si legge. Non solo studio intensivo ma anche attività extra: uscite a teatro o all’opera, serate al ristorante, visita di musei o di gallerie d’arte, escursioni nel fine settimana (Brighton, Oxford, ecc.). Possibile che D’Urso sia nel piano ‘famiglia ospitante’? Forse no.