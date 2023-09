“Con la vostra offerta potete comprare solo un piede di Osimhen”. Aurelio De Laurentiis ha rifiutato 200 milioni di euro dall’Arabia Saudita per Victor Osimhen. Lo scrive L’Équipe, raccontando la replica ironica del presidente del Napoli contenuta in una email di risposta alla proposta presentata dai sauditi dell’Al Hilal nelle scorse settimane per il centravanti nigeriano, capocannoniere della Serie A nella scorsa stagione.

Il retroscena del principale quotidiano sportivo francese parte appunto da una offerta di 200 milioni per Osimhen respinta da De Laurentiis. Il presidente dei partenopei, oltre a dire di noi alla cifra mostruosa, ha anche inviato una mail sarcastica agli intermediari incaricati dal club saudita: “”Con la vostra offerta potete comprare solo un piede di Osimhen”. Non solo, De Laurentiis ha anche aggiunto: “Per l’anno prossimo penso che potrete offrire 500 milioni e probabilmente valuteremo la vostra offerta, ma ripeto: forse“.