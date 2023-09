Nel corso di un’intervista rilasciata al giornale brasiliano O Globo, Neymar, trasferitosi quest’estate in Arabia Saudita all’Al Hilal, è tornato a parlare della sua esperienza al Paris Saint Germain insieme al suo ex compagno di squadra Lionel Messi, che ha deciso di proseguire la sua carriere negli Usa. Neymar, che nel suo passaggio a Parigi ha stabilito il record del trasferimento più oneroso della storia del calcio, ha definito come “un inferno” quello che ha vissuto a Parigi, esprimendosi così direttamente sul campione argentino: “Sono stato molto felice per lui, anche se ha vissuto di tutto. È andato in paradiso con l’Argentina e vissuto l’inferno a Parigi. Io e lui abbiamo passato l’inferno. Facciamo del nostro meglio, siamo campioni, cerchiamo di fare la storia. Ecco perché io e lui giocavamo di nuovo insieme, per fare la storia. Ma sfortunatamente non ci siamo riusciti”, aggiungendo poi che “non meritava di andarsene così. Per tutto quello che è e per quello che ha fatto. È un ragazzo che si allena, che lotta e se perde si arrabbia. È stato accusato ingiustamente. Ma sono felice che abbia vinto il Mondiale”.