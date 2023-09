Momenti di paura e panico per oltre 70.000 persone bloccate nel deserto in Nevada al Festival Burning Man (iniziato il 28 agosto per concludersi oggi 4 settembre) per una improvvisa e violenta tempesta che con le sue forti piogge ha trasformato il Black Rock Desert in una distesa di fango. I media hanno mostrato le immagini delle zone colpite con centinaia di campi e tende sommerse dal fango, le autorità hanno invitato i presenti “a conservare acqua, cibo e carburante”. Si sta anche indagando sulla morte di una persona avvenuta “durante le piogge”, ha dichiarato l’ufficio dello sceriffo della Contea di Pershing, come riporta l’agenzia Associated Press. Il presidente Joe Biden ha dichiarato ieri ai giornalisti nel Delaware di essere a conoscenza della situazione al Burning Man, incluso il decesso e che la Casa Bianca è in contatto con i funzionari locali. Anche Biden ha detto di non conoscere la causa della morte.

“Aiutatevi a vicenda e cercate di rimanere al sicuro- ha comunicato l’organizzazione -. Il cancello e l’aeroporto dentro e fuori Black Rock City rimangono chiusi. L’entrata e l’uscita sono sospese. Le condizioni meteo avverse continueranno per tutta la notte e fino a sabato. Non recatevi a Black Rock City. L’accesso alla città è chiuso per il resto dell’evento e verrete fatti tornare indietro”. Dopo l’inondazione iniziata venerdì sera, gli organizzatori hanno impedito ai veicoli di entrare o uscire dall’area del Festival mentre alcuni partecipanti hanno comunque raggiunto a piedi il sito attraversando per chilometri le strade principali. L’aeroporto di Black Rock City è stato chiuso, così come l’accesso alla città, eccetto per i veicoli dei servizi di emergenza. Tra i 70mila funestati dal maltempo DJ Diplo che ha pubblicato un video su Instagram, sabato sera, mostrando lui e il comico Chris Rock mentre viaggiavano sul retro del camioncino di un fan. Ha detto che avevano camminato per quasi dieci km nel fango prima di farsi dare un passaggio. Le interruzioni fanno parte della storia recente dell’evento: gli organizzatori hanno dovuto chiudere temporaneamente gli ingressi al Festival nel 2018, a causa delle tempeste di polvere e l’evento è stato cancellato del tutto già volte durante la pandemia.

Il Festival contro-culturale Burning Man è tra gli eventi più famosi d’America che mira (per pochi giorni) a creare, tra musica e arte, una nuova comunità isolata in cui vige la libertà totale di espressione ideologica, sessuale a anche attraverso l’uso di droghe. Dal 1990 raduna migliaia di fan nel deserto del Nevada. L’evento si svolge in una settimana e si conclude con l’incendio di un gigantesco fantoccio di legno, alto oltre 12 metri, per salutare “Burning Man”, l’uomo che brucia.