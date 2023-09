“Stavo passeggiando tranquillamente quando mi sono sentita sputare sul piede con la cannuccia. Li ho invitati a smetterla con sguardi e gesti ma quelli continuavano a fare combriccola e a ridere, quindi mi sono avvicinata per invitarli a essere più educati, e sono spariti”. Sono le parole di Miriam Santo, una maestra di 28 anni e le riporta Repubblica. Santo è calva a causa dell’alopecia e per questo è stata insultata mentre era in vacanza a Porto Cesareo ma lo stesso le capita in classe e non solo. “L’estate è senza parrucche, è libertà. Insegnate ai vostri bambini la gentilezza, la comprensione, l’inclusività, la normalità dell’essere diversi, l’amore. Se invece non siete più dei bambini, imparate tutto questo, perché si “ci sono anche le donne pelate” e no “non sono una strega pelata” non c’è bisogno di sputarmi la granita alla menta addosso”, le parole di Miriam su Facebook.