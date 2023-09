“Qui si continua a discutere di salario minimo, ma intanto in Germania si sta aumentando, insieme agli stipendi, per combattere la crisi. Cos’è, sono tutti coglioni?“. Lo ha detto l’ex segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, ospite alla festa dell’Unità a Ravenna. “Non si vuole affrontare né il problema dell’inflazione né quello del lavoro. C’è chi ha dubbi sul fatto che la legge intervenga in materia di contrattazione. Ma noi siamo davanti a un fenomeno profondissimo che è dovuto al salto tecnologico secolare che stiamo vivendo, che ci porta a una frammentazione, disarticolazione del lavoro. Se non mettiamo degli argini normativi, non ci sarà nessuna contrattazione che tenga, si arriverà al one-to-one”.

