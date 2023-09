Su TikTok si chiama “Cici in the Sky” e si definisce “alchimista del viaggio”. È un’assistente di volo che ha voluto condividere con i suoi 367.100 follower le cose che non farebbe mai se fosse una passeggera. Intanto, mai volare in un giorno importante, che sia un matrimonio, una festa di laurea, un compleanno: “Non posso dirvi quante persone sui miei voli hanno perso impegni importanti a causa di ritardi. Vola il giorno prima, sempre”. Poi, non mettere nulla dentro le tasche dei sedili perché “sono zozze, i passeggeri ci infilano cose di ogni genere”. E poi “non mettere giacche e oggetti nelle cappelliere” perché “non ho mai visto quello spazio pulito e anzi, ho visto persone tirare fuori indumenti impolverati”. CiCi ha spiegato che sarebbe carino non discutere con gli assistenti di volo: “Ne hanno passate tante negli ultimi quattro o cinque anni con un’escalation di incidenti accaduti in volo”. Il suggerimento è quello semmai di scrivere su Twitter e rispondere anche ai sondaggi delle compagnie aeree per esprire insoddifazione: “Sono piattaforme che vengono monitorate”. Non finisce qui: “Io preferirei portare i miei snack che prendere quelli offerti dall’equipaggio perché, dovessero capitare turbolenze o problematiche durante il volo, nessuno sarebbe in grado di servire alcunché”. Il video è diventato virale e in molti hanno affermato di voler tenere di conto soprattutto il suggerimento sulle cappelliere: “Non ci metterò mai più niente”.