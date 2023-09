Il siparietto che stiamo per raccontare farà venire in mente a qualcuno l’imitazione che di lei, della più bella e charmat, fa Fiorello. Stiamo parlando di Carla Bruni che è arrivata con Nicolas Sarkozy al Festival del Cinema di Venezia per presentare “La parte del Leone“, un documentario nel quale fa la voce narrante e che racconta la storia della rassegna. Il siparietto, dicevamo. Intervistata sul red carpet, a un certo punto tra lei e il giornalista si mette di mezzo una mosca. “C’è una mosca che ci sta…”, dice lui. E lapidaria l’ex première dame chiosa con un lieve sorriso: “Bisognerebbe schiacciarla“. Una scena che fa molto “Il diavolo veste Prada” (anche se Bruni era vestita – divinamente – con un Valentino).

