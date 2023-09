La drammatica storia di Loni Willison la racconta il Daily Mail che dà aggiornamenti sulla ex modella ora senzatetto. Willison, 40 anni, è la ex moglie di Jeremy Jackson, star di Baywatch e di diverse commedie. Lo scorso mercoledì 30 agosto, la ex top model è stata vista girovagare con un carello per le vie di Los Angeles, con lividi sulle mani. L’ultima intervista rilasciata da Willison risale al maggio scorso su X17 Online: “Perché sono finita così? Per colpa del mio ex marito. Per essermi sposata. Ha organizzato tutto per farmi questo”. Il difficile divorzio nel 2014, dopo due anni di matrimonio e una vita, quella di Willison, che inizia a diventare sempre più difficile: dalle cover di riviste di sport come Glam Fit o Iron Man, alla scomparsa dalle scene della modella. Nel 2016 rivela al Daily Mail di aver attraversato la depressione. “Ho tutto quello che mi serve, a nessuno importa di me. Nessuno vuole vedermi e io non voglio vedere loro”, ha detto nel 2021 al Sun. Secondo il tabloid, la ex modella farebbe uso di metanfetamine.