Il cane Scout, fino a poco tempo fa, viveva in un rifugio per animali. Una sistemazione che sembrava quella dove avrebbe passato il finale della sua vita, segnata da botte e maltrattamenti. Ma Scout non ha pensato affatto che qualla fosse la sua casa per sempre e così “ha saltato ben due recinzioni, una alta due metri, per scappare”. Lo racconta la responsabile del rifugio, Heather Belknap e lo riporta il Washington Post. Siamo nel Michigan. Scout se n’è andato dal rifugio Antrim a Bellaire e si è rifugiato Meadow Brook Medical Care Facility, una casa di cura per anziani. Non che il suo percorso sia stato facile perché dopo le periperize per andarsene dal canile ha dovuto attraversare l’autostrada. Ma mica è finita qui: il cane ha raggiunto la casa di cura, è entrato attraverso una porta girevole e si è messo su un divano. In piena notte. Al mattino un’infermiera l’ha visto e ha avvisto la forze dell’ordine che lo hanno quindi riportato al canile. Lui non si è arreso e ha rifatto le stesse peripezie per tre volte finché il personale della casa di cura ha deciso di tenerlo lì. “Era veramente determinato nel voler stare qui con noi”, ha detto Stephanie Elsey, coordinatrice dell’assistenza clinica della Meadow Brook Medical Care Facility. “Ha trovato la sua casa“.