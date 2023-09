Toh chi si rivede: il mostro di Loch Ness. Nelle ultime 24 ore i tabloid inglesi si sono scatenati. La signora Chie Kelly ha infatti fatto riemergere dai suoi archivi fotografici amatoriali una foto del 2018. E chi c’è sulla foto? Nessie! O almeno la solita doppia gobba del cosiddetto mostro di Loch Ness. La signora ha dichiarato di aver atteso cinque anni per mostrare quelle foto perché “troppo spaventata”. La signora Kelly e il marito stavano scattando foto nella zona di Dores, quando all’improvviso il profilo di una anguillona grigia si sarebbe palesato a circa 100 metri da loro. La donna ha spiegato peraltro che il terrore più grande che l’ha proprio frenata per cinque anni, era per la figura ridicola che le avrebbe riservato il pubblico di fronte a questa improbabile prova. Mrs. Kelly ha cambiato idea quando nello scorso fine settimana nel lago scozzese si è scatenata una delle ricerche più ampie degli ultimi 50 anni.

“Abbiamo pranzato al Dores Inn e poi abbiamo iniziato a passeggiare – ha spiegato la donna. “Stavo scattando foto con la mia Cannon quando a circa 200 metri dalla riva ho visto questa creatura che si muoveva da destra a sinistra a velocità costante. A volte girava e rotolava. Non abbiamo mai visto né la testa né il collo. Dopo un paio di minuti è semplicemente scomparsa e non l’abbiamo mai più vista. All’inizio mi chiedevo se fosse una lontra, una coppia di lontre o una foca, ma non abbiamo mai visto una testa e non è mai più risalita per prendere aria. Stava facendo questo strano movimento in superficie. Non abbiamo sentito alcun suono C’erano queste strane forme sotto la superficie e non riuscivo a distinguere nessun colore: l’acqua era scura. Non ho potuto valutarne con precisione la lunghezza, ma le due parti visibili erano lunghe meno di due metri insieme”. Insomma, nell’attesa di una verifica reale di foto e racconto che non siano una mera confessione da tabloid, il mistero del mostro di Loch Ness continua.

