Tragedia a Sapri, dove questa mattina sulla spiaggia del lungomare un uomo è morto annegato tra le onde del mare. La vittima è Andrea Sainato, di professione barbiere, papà di Gian Maria Sainato, influencer che ha preso parte all’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Come riporta Repubblica il corpo è stato recuperato e riportato a riva da un poliziotto libero dal servizio che ha allertato il 118 e la Capitaneria di Porto. Malgrado il tentativo di rianimarlo, Sainato era già deceduto. I rapporti tra Gian Maria e il padre non erano dei più distesi. In tv aveva raccontato di non parlargli da 3 anni e di ritenerlo responsabile “di troppe cose”.