Un guasto ha colpito i sistemi di controllo del traffico aereo del Regno Unito. Lo ha comunicato l‘autorità britannica per il traffico aereo (Nats), spigando che in seguito a problemi tecnici sono state applicate “restrizioni al flusso di traffico” per garantire la sicurezza. Secondo la Bbc molte compagnie aeree hanno avvertito i passeggeri sui ritardi che si stanno accumulando, con notevoli disagi visto che in Gran Bretagna l’ultimo lunedì di agosto, oltre ad essere giorno di rientro dalle ferie, è festivo.

Non è stata fornita una stima di quanto tempo ci vorrà per risolvere il problema o cosa lo abbia causato. L’autorità europea per il traffico aereo Eurocontrol ha avvertito di ritardi “molto elevati” a causa di un “guasto del sistema di elaborazione dei dati di volo” nel Regno Unito. La compagnia aerea scozzese Loganair ha annunciato che “i voli nord-sud e internazionali potrebbero essere soggetti a ritardi”.