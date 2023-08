Cosa succede se due persone con opinioni opposte si incontrano a un Blinddate? La consigliera comunale di Bolzano Anna Scarafoni (Fratelli d’Italia) e Zeno Oberkofler (Attivista di Fridays for future) sono stati invitati a partecipare a un incontro al buio per parlare di clima. La politica di Fratelli d’Italia ha cercato in ogni modo di attribuire il riscaldamento globale e gli eventi estremi che ne derivano a fattori ciclici, legati all’alternarsi naturale di epoche fredde e calde. “Avete assorbito senza nessuna cultura la propaganda più allarmista e deteriore che vi sta venendo propinata – sentenzia Scarafoni -, ci sono interessi economici di cui non siete minimamente al corrente”.

Il video, realizzato da gruppo di tre giovani filmmaker (Max Gurschler, Matthias Fleischmann e Clara Schönthaler), fa parte di una serie di quattro blinddates fatti per educazione politica dei giovani altoatesini, con l’intento di ispirarli ad andare a votare (ci saranno le elezioni provinciali in ottobre). In ogni appuntamento, due politici con delle opinioni opposte si incontrano per discutere e mangiare insieme.

Il video integrale