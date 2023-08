Come previsto e annunciato, un intenso temporale con forti raffiche di vento ha colpito il Nord-ovest e in particolare le regioni di Lombardia e Piemonte facendo diversi danni. La città di Milano è stata coinvolta attorno alle ore 16 dove sono caduti 20 millimetri di pioggia in circa 20 minuti. In pochi minuti il cielo del capoluogo lombardo si è scurito e ha iniziato a piovere in maniera repentina. Sono arrivate puntuali anche le prime notizie dei danni riscontrati fra città e provincia. Il 118 segnala a Milano un intervento di soccorso a una persona colpita per strada in centro da un vaso caduto, mentre un albero di grosse dimensioni è precipitato sulle corsie della Tangenziale Ovest nei pressi di Assago e la circolazione è stata temporaneamente chiusa nel tratto interessato. Si registrano poi alberi caduti in varie zone della città, da Gorla al San Carlo, fino alla Barona. Le forti raffiche di vento hanno fatto cadere rami sui cavi della rete elettrica dei tram. La consegna – avverte Atm – è che numerose linee sono costrette a deviare il percorso o sono state sostituite da bus in via Filzi e Cuoco. In via Lamarmora invece un cornicione pericolante ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e un uomo di 68 anni è rimasto ferito dopo essere rimasto colpito da una tegola, mentre le squadre stanno operando anche in via Arsia 7 zona stazione centrale per un tetto pericolante. La circolazione di diversi tram è stata interrotta o deviata e alcune strade della città sono state anche chiuse a causa della caduta di alberi che rende impossibile il traffico. Interventi dei pompieri sono stati necessari anche in tutta la provincia. La zona più colpita risulta essere quella a sud ovest di Milano nei comuni di Rozzano, Pieve Emanuele, Corsico. Sul Ticino in località Chiappana nei pressi di Abbiategrasso i vigili del fuoco hanno tratto in salvo un gruppo di persone rimaste bloccate a causa della caduta di alcuni alberi, ma non si registrano feriti. Vigevano risulta essere però la località più colpita dalla perturbazione che ha coinvolto anche gran parte della provincia di Pavia con pioggia e violente raffiche di vento. Tra gli alberi caduti nella città ducale, uno è finito sul tetto del reparto di rianimazione dell’ospedale civile: è stato transennato l’ingresso del pronto soccorso, ed ora si deve entrare dai sotterranei. Buona parte della città è al momento senza luce. Il sindaco Andrea Ceffa ha deciso di chiudere oggi e domani i parchi e il cimitero, dove diverse tombe sono state danneggiate dagli alberi abbattuti. Una barca con tre persone a bordo recuperate illese si è ribaltata e un pescatore è stato soccorso perché isolato dalla piena del fiume.

A Buccinasco il tetto di una palazzina è stato scoperchiato ed è finito in strada. Particolarmente colpita anche la zona sud-ovest nei comuni di Trezzano e Corsico a causa di alberi pericolanti alcuni dei quali caduti. Le squadre di soccorso sono al lavoro e la centrale operativa di via Messina sta smaltendo fino a 180 di chiamate di soccorso. Sulla linea ferroviaria Milano-Genova, invece, la circolazione è sospesa tra Locate Triulzi e Certosa di Pavia dalle 16 di oggi per la caduta di un albero. È stato richiesto l’intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione, comunica Trenitalia, avvertendo però che i treni Intercity e Regionali possono registrare ritardi. Il treno Milano-Livorno delle 16.05 è stato cancellato, quello Savona-Milano delle 14.32, invece, è fermo dalle 16.30 a Pavia. Pioggia e vento forte. i primi disagi. Un albero abbattuto dal forte vento è finito sui binari della linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo a Pisogne. La circolazione dei treni è al momento interrotta.

“In arrivo primo temporale su Milano ora. Unità di crisi ha aggiornato le azioni oggi alle 14.30. Il «Centro monitoraggio rischi naturali» della Regione Lombardia ha emesso un nuovo avviso che conferma la criticità arancione (moderata) per temporali nella giornata di oggi (sabato 26 agosto, ndr) – con una intensificazione nel tardo pomeriggio e possibili fenomeni di forte intensità come grandine, raffiche di vento e locali accumuli di pioggia – e segnala nuovi livelli di criticità gialla (ordinaria) per il rischio idrogeologico, a partire dal pomeriggio, e per il rischio idraulico dalla mezzanotte” ha scritto su Facebook l’assessore Marco Granelli, aggiungendo che “come stabilito dall’ordinanza del Comune in vigore fino al 31 agosto, durante le allerte meteo vige il divieto di frequentare parchi e aree verdi. Si suggerisce di non sostare sotto gli alberi e le impalcature dei cantieri, dehors e tende. Ed è importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento”. Come ha spiegato l’assessore alla Sicurezza e Protezione civile del Comune di Milano, nel capoluogo lombardo in 20 minuti sono caduti circa 20 millimetri di pioggia. “L’allerta continua: sono attesi altri temporali stanotte, poi domani pomeriggio, sera e notte e ancora lunedì”, ricorda in un video Marco Granelli raccomandando “massima attenzione”.

Le regioni di Lombardia e Liguria hanno diramato una allerta arancione per i prossimi giorni, mentre la provincia di Trento ha diramato un’allerta gialla per temporali e vento forte per la giornata di domani che potranno risultare localmente intensi con precipitazioni abbondanti in poco tempo e forti raffiche di vento e probabile grandine. Anche il centro meteo-idrologico regionale della Liguria ha emesso l’allerta gialla valida su tutto il territorio regionale a partire dalla mezzanotte, che salirà ad arancione dalle 7 di domani mattina. “L’intensa ondata di calore dell’ultima settimana – viene spiegato – ha accumulato ingenti quantità di energia che da oggi a lunedì contrasteranno l’irruzione fredda in discesa dall’Atlantico. Uno scontro fra masse d’aria opposte che, sulla Liguria, inizierà a manifestarsi questa sera, quando potranno accendersi i primi isolati temporali localmente forti”. La perturbazione porterà instabilità che a partire dalla prossima notte andrà a umidificare tutta la colonna d’aria, favorendo fenomeni temporaleschi pre-frontali. Anche in Veneto è scattata in queste ore una nuova allerta gialla per criticità idrogeologica per temporali su tutto il territorio veneto, emessa dal Centro Funzionale Decentrato della Regione a partire dalle ore 18 di domani domenica 27 agosto e fino alle ore 08.00 di martedì 29 agosto prossimo. “Secondo il bollettino emesso dall’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile e da Arpae (Agenzia prevenzione, ambiente ed energia), potranno verificarsi condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità più probabili sul settore centro-occidentale della regione, con precipitazioni intense che potranno generare rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici, localizzati fenomeni franosi, di ruscellamento sui versanti e, in particolare nei corsi d’acqua collinari e montani” ha comunicato anche la regione Emilia-Romagna.

A Udine, un fulmine sui versanti del Varmost ha provocato un incendio boschivo per spegnere il quale è stato necessario l’intervento dell’elicottero della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, insieme al personale del Corpo forestale regionale. A bruciare è stata una superficie contenuta di bosco misto di pino. Le fiamme non hanno interessato abitati o strutture.