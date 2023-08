Durante l’intenso temporale, con forti raffiche di vento, che ha colpito il Nord-ovest e in particolare la Lombardia, un albero è caduto sulla Tangenziale Ovest di Milano all’altezza di Assago. Il tratto interessato è stato chiuso al traffico, per poi essere riaperta solo una corsia mentre sono in corso le operazioni dei Vigili del Fuoco per rimuoverlo. Tanti disagi per gli automobilisti e lunghe code. Sul posto presenti anche gli agenti della polizia locale.