Negli ultimi giorni l’Aifa ha inserito un importante farmaco salvavita, il Creon 10000, all’interno del suo elenco di medicinali carenti, disponibile sul suo sito ufficiale. A denunciarne la scarsità all’Ansa è stata una coppia di coniugi milanesi che, dopo aver cercato il medicinale in molte farmacie fra Lombardia e Liguria, e aver appurato che rimanevano solo alcune scorte nel Modenese, sono stati costretti a reperirlo in Svizzera ad un prezzo triplo rispetto a quello applicato in Italia. Proprio a Chiasso hanno fatto scorta del farmaco fino alla fine dell’anno, ossia fino a quando l’Agenzia del farmaco presume possa essere nuovamente in commercio, ma a un costo molto alto.

L’uomo che aveva fortemente bisogno del farmaco è stato sottoposto anni fa a una resezione del pancreas per problemi oncologici alle vie biliari, e ora quel medicinale, che non ha alcuna alternativa medica, gli consente di restare in vita. “Il mese scorso mio marito ha comprato il farmaco a Milano e nessuno ci ha messo in guardia” ha raccontato la moglie, spiegando che solo successivamente si sono trovati di fronte all’enorme difficoltà nel reperirlo in Italia.