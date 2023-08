Max Verstappen ha fatto segnare la pole position nel Gp d’Olanda, l’ottava in questa stagione di Formula 1 e la terza sul circuito di casa. Il pilota della Red Bull ha rifilato oltre mezzo secondo a Lando Norris: il pilota McLaren è stato l’unico a dare la sensazione di poter quanto meno impensierire il campione del mondo in carica e senza qualche errore nel secondo intermedio avrebbe avvicinato di molto il tempo dell’olandese. In terza posizione scatterà George Russell con la Mercedes. Ottima prova di Alexander Albon, quarto con la Williams. La Ferrari invece è indietro: si deve accontentare del sesto posto di Carlos Sainz e del nono di Charles Leclerc, finito contro le barriere nel Q3. Nessuna conseguenza per il pilota monegasco, ma ennesimo intoppo in un weekend che pare già nefasto per Maranello.

A condizionare le qualifiche nelle prime due sessioni è stato soprattutto l’asfalto bagnato, che è andato man mano asciugandosi. Ne ha fatto le spese soprattutto Lewis Hamilton, rimasto fuori dalla Q3: con la sua Mercedes partirà solamente 13esimo. “Sono state qualifiche molto complicate, l’asfalto era molto scivoloso. Bisognava mettere insieme il giro e anche star fuori dai guai, alla fine siamo riusciti a gestire tutto molto bene. L’ultimo giro è stato davvero piacevole”, ha detto Vestappen dopo la pole position conquistata. “Il secondo posto è un buon risultato in queste condizioni. Chiaramente speri sempre che Max commetta un errore ma non lo fa mai. Per certi versi è frustrante…”, si è sfogato Lando Norris dopo il secondo posto. Che ha ammesso: “L’ultimo tentativo? La prima metà del giro è stata fantastica, la seconda uno dei miei giri peggiori“. Per pensare di battere Verstappen e la Red Bull invece serve andare oltre la perfezione.

La griglia di partenza

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lando Norris (McLaren)

3. George Russell (Mercedes)

4. Alexander Albon (Williams)

5. Fernando Alonso (Aston Martin)

6. Carlos Sainz (Ferrari)

7. Sergio Perez (Red Bull)

8. Oscar Piastri (McLaren)

9. Charles Leclerc (Ferrari)

10. Logan Sargeant (Williams)

11. Lance Stroll (Aston Martin)

12. Pierre Gasly (Alpine)

13. Lewis Hamilton (Mercedes)

14. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

15. Nico Hulkenberg (Haas)

16. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

17. Esteban Ocon (Alpine)

18. Kevin Magnussen (Haas)

19. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

20. Liam Lawson (AlphaTauri)